VIDEOLUGU ⟩ Torm pühkis Võru tugikodult katuse

«Eile [teisipäeval] kui meil tööpäev lõppes ja hakkasime koju sättima, tuli see suur torm ja vihmasadu, aga kõigepealt me ei saanudki aru, et meil katus ka ära liikus,» rääkis Nöörimaa tugikodu direktor Maarika Loodus. «Naabrid politseimajast helistasid, et kui te ei tea, siis teil on katus ära läinud.»