Fotod ⟩ Valga kortermajas põles korteri uks

Lõuna päästekeskuse Valga komando meeskonnavanem Alar Vaarend lausus kella 22.30 paiku sündmuspaigal, et midagi väga tõsist siiski juhtunud ei olnud ja keegi viga ei saanud. «Uks on väljastpoolt põlenud. Ma ei saa öelda, et süüdati. Korter on seestpoolt puutumata. Kedagi korteris ei olnud, korteri omanik on välismaal. Kui meie tulime, siis enam tuld näha ei olnud ja suitsu oli ka vähesel määral.»