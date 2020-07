Joobes isikud tegid päästjate elu keeruliseks

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tiit Piiskoppel lausus kella 15.15 paiku, et praeguseks on sündmus kontrolli all ehk lokaliseeritud. Tulekahju puhkes kahekorruselises kivimajas. «Väljakutse tegija valmistas köögis süüa. Laps pani midagi teises toas põlema. Hakkasid ise kustutama. Suitsu oli palju. Siis jõudsid kohale Sangaste vabatahtlikud ja võtsid asja kontrolli alla. Otepää pritsimehed jõudsid samuti kohale. Keegi viga ei saanud,» lausus Piiskoppel.