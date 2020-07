Varahoidja: poleks arvanudki, et tööd tehes võib õnnelik olla

Need aastad on tõesti talle pakkunud palju võimalusi enesetäienduseks: läbi on viidud üritusi kogukonnale ning täiendatakse muuseumi andmebaase. «Väga tähtis on, et iga külaline lahkuks siit hea emotsiooniga ning tunneks end siia oodatud,» rõhutab Rebane.

Tema õpingute- ja koolitee algas aga hoopis Põhja-Eestis Juuru keskkoolis. Taasiseseisvumise ajal kolis pere Antslasse, kus tüdruk hakkas õppima kohalikus gümnaasiumis. «Antslas oli väga tore, kuid vahel mõtlen, et oleksin tahtnud teada, mis tunne on nende samade Juuru kooli inimestega lasteaiast gümnaasiumi lõpuni koos käia,» tõdeb Marju, kes jäi sealsete klassikaaslastega ka väga pikalt kirjavahetust pidama ning suhtleb nendega tänaseni.

Valgas elades asus ta õppima Tartu Ülikooli infotehnoloogia erialale, mis samuti seotud muuseumitöö ja arhiivindusega. Seetõttu oli ta Valga muuseumis ka praktikal, lisaks on ta panustanud muuseumitöösse vabatahtlikuna. «Sain lastele haridusprogramme läbi viia ning tundsin, et mulle see töö väga meeldib. Meeldib see maja, samuti lastega tegelemine ning kõik see, mis on muuseumiga seotud: uurimis- ja kogumistöö ning asjade säilitamine.»