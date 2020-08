GALERII ⟩ Mooste Elohelüle andis avapaugu Ülo Needo

«21 aastat on täis saanud ning aeg on hakata pulmi pidama,» viitas ta tänavuse festivali kesksele teemale.

Koos Aleksandra Kremenetskiga maagilise kavaga üles astunud Mari Kalkun meenutas, et esines viimati Mooste folgikoja laval aasta tagasi, mil ette kanti “Suidsusannasümfoonia”. «Tunne on, nagu oleksime Viljandi folgil. See on kompliment,» lausus ta.