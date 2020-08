Metsakaitsjad organiseerivad üle-eestilise meeleavalduse

«Eestis, kui arenenud riigis, peab õigusaktide ja nende asjakohase rakendamisega olema tagatud see, et metsal jääb inimeste jaoks alles neli peamist väärtust: ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline. Nende nelja väärtuse vahel peab valitsema tasakaal,» ütles meeleavalduse korraldaja Terje Põvvat MTÜ-st Päästame Eesti Metsad. «Selle asemel hoopis välditakse nende nelja väärtuse objektiivset arvestamist poliitilistes otsustusprotsessides. Aga nii ei saa, et majanduslikud põhjendused on ülekaalukalt teistest üle.»