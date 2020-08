Hooldekodu asukat otsiti mitmest maakonnast

Andres on lühemat kasvu, tal on tumepruunid lühikesed juuksed ja tema näol on armid. Andres ei räägi ja ta vajab igapäevatoimingutes abi. Mehel oli hooldekodust lahkudes seljas erksinine dressipluus, jalas sinised teksased ja plätud. Ta kõnnib kiirel pisikesel sammul, käsi reeglina kramplikult külgedel või rinnal risti hoides.