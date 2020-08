Ööpäevaga lisandus üks positiivne koroonatest

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus positiivne tulemus Tartu linna, nakatumine on seotud ööklubi Vabank puhanguga. Kokku on puhangus seni haigestunud üle Eesti 29 inimest, neist 17 Tartu linnas, kus on hetkel tuvastatud 162 lähikontaktset.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega. Tervenenud on 1935 inimest. Neist 1467 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,8%), 468 puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, vaid ootab tervenemise kinnitamist.