Kadunud meest märgati Kanepis

Politsei palub, et kui keegi märkab hooldekodust lahkunud Andrest, anda sellest viivitamata numbril 112 teada. Kui on vähegi võimalik, tuleks jälgida mehe liikumissuunda, talle järgneda ning võimalusel ta peatada ja olla tema juures politsei saabumiseni.

Tagantjärele on politsei saanud vihjeid, et meest on neil päevil liikumas nähtud Põlva- ja Valgamaa kandis. Vaatamata ulatuslikele otsingutele ei ole meest aga leitud. Seda tõenäoliselt põhjusel, et tema liikumissuund on kaootiline ning ööpäevaga liigub ta keskmiselt kümmekond kilomeetrit edasi nii, et otsinguala muutub pidevalt.