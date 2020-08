GALERII ⟩ Andrese otsingud jätkuvad Valgjärve kandis

Küsimusele, kas on veel lootust, et Andres veel elavate kirjas on, kostis Reede: «Lootust on alati. Kuna mees on liikunud kümneid kilomeetreid päevas, on täitsa võimalik, et ta on veel elus. Võib-olla on ta mõnest talust midagi nosimist saanud, sest kõik inimesed ju ei tea, et teda otsitakse. Eilegi näitasime kohalikele telefonist tema pilti ja keegi ei teadnudki, et inimene on ära kadunud. Vanemad inimesed ju internetti ja sotsialmeediat ei kasuta ja paljudel ei käi ka enam paberlehte. Kui keegi kaob, peaks sellest vähemalt kohalikes raadiotes, sh Elmaris teada andma, mida vanad inimesed kuulavad. Hakkame täna ka otsimiskuulutusi postidele ja bussipeatustesse kleepima. Kindlasti on seegi abiks.»