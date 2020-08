Piirkonna üks suuremaid toetuse saajaid on Valga vald, kus toetuse abil tehakse korda Lõuna, Julius Kuperjanovi ja Metsa tänav. Vallavanem Ester Karuse rõhutas, et nende kolme tänava kordategemine on vallale väga tähtis, mistõttu sai esitatud ka vastav taotlus.