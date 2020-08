Politsei read täienesid

Uue, neljajalgse teenistuja nimi on Rocky. Tema töö saab olema eelkõige narkootilise aine otsimine, aga vajaduse korral ka jälje ajamine ja kadunud inimeste otsimine. Süsimust sõstrasilm on teotahet täis ning läks juba päev pärast Tartu politseiperre saabumist koertekooli, et aabitsatõed selgeks saada