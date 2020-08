Põlvamaal tuvastati koroonaviiruse juht

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 8 positiivset testi tulemust Tartumaale (neist 2 Tartu linna), kolm ööpäeva jooksul tuvastatud Tartumaa juhtumit on seotud ööklubiga Shooters. Üks uus koroonaviiruse juht tuvastati testimise tulemusel ka nii Harjumaal, Jõgevamaal, Lääne-Virumaal, Saaremaal kui Põlvamaal. Lääne-Virumaa juhtum on seotud Tartu ööklubi Vabank puhanguga.

Ühe positiivse tulemuse saanud inimese puhul maakonna tunnus rahvastikuregistris puudus.

Epidemioloogiliste uuringute käigus on terviseamet tuvastanud, et ööklubi Vabank koldega on hetkel seotud 35, ööklubi Naiiviga 16 ja ööklubi Shootersiga 11 nakkusjuhtu.

8. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 8 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 396 COVID-19 haigusjuhtumit 383 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 961 inimest. Neist 1 485 inimese (75,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 476 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 125 tuhat esmast testi, nendest 2147 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Järgmised kaks nädalat on Eestis kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik puhangud kontrolli alla saada juhul, kui me kõik käitume vastutustundlikult. Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida, on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida.

Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga.