Ungari kohviku Muhe Madjar võõrustaja Veiko Ardeli sõnul on inimesed täna valmis tulema välja, nautima erinevaid maitseid ja leidma üles «oma» kohviku. «Kohvikuid on palju ja need on eripalgelised,» lisas Ardel. «Ma arvan, et see on tore ettevõtmine.»

Muhe Madjar pakkus Ardeli sõnul erinevaid ungaripäraseid tooteid, näiteks ehtsat Ungari guljašši, samuti aga kirsi-kohupiima struudlit. «Väga hästi on läinud ka mooni-martsipani kook,» rääkis Ardel. «Võib öelda, et müük on olnud edukas.»

«Oleme kohvikute päevaga seotud teist aastat, eelmisel aastal külastas kohvikut paar-kolmsada inimest,» ütles Ardel. «Ka meie mahekauplus on Valgas just Ungarile suunatud, inimesed tulevadki siia kindla peale otsima just selle riigi ehedaid maitseid – kes magusat, kes soolast.»

Valga keskväljaku kõrval oli aga avatud Arhitektuurikohvik. Kohviku töös osalenud Linn Nageli sõnul toimub Valgas sel suvel kaks nädalat arhitektuuritudengite suvekool. «Korraldame töötubasid ja selle raames pakuvad erinevatest rahvustest inimesed arhitektuurikohvikus oma sööke,» rääkis Nagel.

«Itaalia toitude poolelt pakume Fokaccio´t ja Bruschette´t, lätlased tegid aga oma versiooni kirjust koerast,» ütles Nagel. «Peale selle on meil juusturullid, kook ja limonaad. Kõik asjad lähevad päris hästi kaubaks, kuid olen kuulnud, et külalistele meeldib Fokaccio. Kohvikut on külastanud päris palju inimesi, ka ilm on ilus.»

Charles Lindbergi kodukohviku perenaine Agnes Malleuse sõnul osaletakse kodukohvikute päevadest teist korda. «Eelmisel aastal läks see väga edukalt, seetõttu avamise kohviku ka tänavu. Käin abikaasaga Tartus swingi tantsimas, ka sõbrad tantsuklubist tulid meile kohviku avamisel appi.»

«Menüüs oli seenesupp, mis sai kahjuks kiiresti otsa,» rääkis Malleus laupäeva pärastlõunal. «Pakume ka erinevaid pirukaid, jäätist ja Mascarpone´i.»

Valkas asunud Ingra kohviku pidaja Jārle Siņicins kinnitas, et päev on olnud kiire. Valkas asuv lillepood muudeti Siņicinsi sõnul kodukohvikute päeval kohvikuks, kus pakuti maitsvat sööki ja kohalikku siidrit, mida ka eestlased hea meelega maitsesid. «Võib öelda, et pooled külalised on eestlased, teine pool lätlased,» lisas kohvikupidaja.

Valga-Valga kohvikutepäeva külastanud Pärnumaa prouad kinnitasid, et emotsioonid on ülevad ning kohvikupäevadel käimine on omamoodi hobi. Valgas meeldis pärnakatele kõige rohkem kohvik Muhe Madjar.

Valkas tegutsenud Casa Rosa maitsete seminari koka Karl Pajussaare sõnul kutsus võõrustaja teda Valka süüa tegema. «Toome natukene Tartu maitseid siia Valka. Pakume vahemerelikku menüü, pannil on liha ja kartul ning paella,» rääkis Pajussaar.