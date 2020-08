VIDEOLUGU ⟩ Hiiglase juurde läheb nüüd tee läbi värava

«Me oleme igal aastal Antsla vallas käinud puuskulptuure tegemas ja Tamme-Lauri tamm on selline kindel koht, mille puhul igal aastal on räägitud, et ühel aastal teeme ka siia midagi. Tänavu sai see teoks,» rääkis viieliikmelise skulptorite rühma pealik Lauri Tamm.