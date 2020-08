Valga haiglas avastati koroonapositiivne patsient

Selle juhtumi taustal soovib Org inimestele üht asja südamele panna. «Pärastpoole, kui hakati täpsustama ja uurima, siis selle eaka patsiendi laps ütles, et eaka juures on käinud ka üks sugulane välismaalt. Praeguse seisuga paistab, et see inimene on toonud eakale viiruse,» kõneles haigla õendusjuht. «Kui on kahtlus, siis kindlasti mitte käia nende juures, kes on eakad, nõrga immuunsusega ja riskirühmas. Ja kindlasti kasutada maski, kui on väiksemgi kahtlus,» sõnas ta.