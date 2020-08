Urvastes alustas tegevust eriliste laste malev

Korraldajatele teadaolevalt esimest korda Eestis käivitus esmaspäeval Antsla vallas õpilasmalev hariduslike erivajadustega noortele. Tegu on Urvaste kooli õpilastega, idee autor ja eestvedaja on kooli direktor Jaanika Käst.

«Valisin seal umbes 25 mentori hulgast endale mentoriks Pärnu-Jaagupi põhikooli ja sealse muusikakooli direktori Katrin Uutsalu. Katrin on tegev Pärnumaa õpilasmaleva loomisel, juhtimisel ja eestvedamisel ning nii malevast rohkem kuulsingi. Katrin teadis ka, et Urvaste ja Antsla piirkonnas pole malevat varem tehtud. Nii küpses mul idee korraldada malev meie kooli õpilastele. Ühtlasi on see kooli arengukavaski olulisel kohal olev töökasvatus,» rääkis Käst, kes on ühtlasi Valga Jaanikese kooli juht.