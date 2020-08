Selguvad parimad praktikandid

"Praktika on väljaõppe üks osa, kus koolis antud teoreetilised teadmised proovitakse päriselus järgi. Konkursi eesmärk on tunnustada ja tõsta esile neid, kes jäävad praktika ajal oma pealehakkamisega tööandjatele silma. Tänaseks on mitmed konkursi varasemate aastate võitjad tööl samas organisatsioonis ja juhendavad ise uusi praktikane," ütles Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.