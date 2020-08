Jalgpalliliit: mängude korraldamisel tuleb olla tähelepanelik

"Viimased paar kuud on pealtvaatajad taas staadionil mängudele kaasa elanud ja erinevates liigades on püstitatud ka mitmeid publikurekordeid, mis on väga rõõmustav. Samas peame olema mänge korraldades tähelepanelikud, sest viirus liigub endiselt ringi," sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei.