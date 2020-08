Setomaal tuleb suviste maitsete pidu

Kostipäiv on Setomaa perenaistele ülioluline. MTÜ Seto Küük juhatuse liige ja endine tegevjuht Inara Luigas hindab üritust kõrgelt: «Seto kostipäiv on suve maitsete pidu Setomaal. Sõna kostma tähendab seto keeles, et minnakse külla. Meie selle suve 18 kohvikut ootavad kaetud laudade, parimate roogade ja lahke südamega kõiki, kes tee Setomaale ette võtavad. Kostipäiv on ka seto kultuuri tutvustus, sest igast kohvikust võid saada kultuurielamuse: on leelot, karmoškamängu, loengut, käsitööd. Ja loomulikult rõõmu toredatest inimestest.»