Lõuna-Eesti ralli toimub ühepäevasena

* Ära tule, kui tunned end halvasti!

* Desinfitseeri!

* Kanna maski!

* Ära sotsialiseeru!

* Arvesta võistlejate privaatsusega ja ära küsi autogramme või selfie’sid!

Lisaks viirusest tulenevatele ohtudele tuletab korraldaja kõigile meelde, et iga pealtvaataja kohustus on veenduda oma turvalisuses. Rallit võib vaadata vaid selleks ettenähtud kohtades ja kui esimese auto stardini on jäänud vähem kui 30 minutit, ei tohi võistlustrassil enam liikuda.

RedGrey Team Lõuna-Eesti Ralli start on planeeritud 23. augustil kell 8.30 Võru linnas asuvas hoolduspargis. Ühel päeval sõidetaval rallil on kavas kokku 8 kiiruskatset, millest 4 on korduvkatsed.

Ralli hooldusala ja võistluskeskus on sel aastal koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud piirangutest tulenevalt pealtvaatajatele suletud.