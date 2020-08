«Selle aasta kirikuöö erines selle poolest, et ametlikult üle-eestilist kirikuööd sel aastal ei toimunud,» ütles Valga Jaani kiriku õpetaja Margus Suvi. «Aga me mõtlesime, et sellist üritust oleks ikkagi vaja ja Valgamaal, Vana-Liivimaal on see elujõus.»