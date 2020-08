Täna koguneti üle kogu Eesti, et tähistada tagantjärele rahvusvahelist metsade päeva (21. märts) ning panna alus elujõulise looduskeskkonna eest seisvate inimeste ja organisatsioonide võrgustikule. Samuti oli eesmärk näidata riigikogule ja valitsuse liikmetele, et Eesti inimeste jaoks on mets oluline ökoloogiline ja kultuuriline kooslus, mida tuleb hoida ja kaitsta ning heaperemehelikult majandada.