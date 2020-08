Võrumaale lisandus positiivne viirusetest

Ida-Virumaa uue koroonajuhu puhul on tegemist nakatunu lähikontaktsega. Üks koroonaviirusesse nakatunud tallinlane puutus viirusega kokku reisil olles, teise nakatumise allikas on hetkel teadmata. Tartu ja Võrumaa juhtumite puhul on nakkusallikas samuti selgitamisel.