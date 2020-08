GALERII ⟩ Põlva valla külavanemad vaatasid üle Elva vastvalminud keskväljaku

Taevaskoja külavanem Ahti Bleive leidis, et Elvas on, mida õppida. Eriti tõstis ta esile pikaajalist kogemust kaasava eelarve protsessi korraldamisel, valla infoäppi, piirkonnakogude olemasolu, mis ühinemisjärgses vallas aitavad hoida tasakaalu erinevate piirkondade vahel, aga ka valla kanalit Youtube’is, kus on järelvaadatavad vallavolikogu istungid ja vallaametnike enesetutvustused.