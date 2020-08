Majandus- ja taristuminister Taavi Aas külastas Valga vallavalitsust

Peamiselt arutati riigi poolt juhtumipõhist toetust saanud kohalike teede olukorda. Majandus- ja taristuministeerium (MKM) otsustas jagada toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks. Valga vallas puudutab see meede Lõuna tänavat ning Julius Kuperjanovi ja Metsa tänavat. Transiitliiklusega Lõuna tänav vajab kahekordset pindamist ja tänava kordategemise lõplik maksumus ületab tunduvalt ministeeriumi pakutud toetuse, praegu on võimalik vaid lühemaajaline teeparandus.

Vallavalitsuse poolt tutvustati Tartu tänava ristmiku ehituse plaane ja Sooru kergeliiklustee arendust, kus vald vajaks lisaks Maanteeameti eraldatud summadele lisainvesteeringuid tee rajamiseks kuni Sooru keskuseni. Samuti on murekohaks Tambre tee, mis on raskes seisis raskeveokite poolt põhjustatud kahjustuste tõttu. Kuna Pika täna sild kujutab endast nii ettevõtlusega seotud teed kui ka transiidiliikluse tänavat, siis lubati jätkata suhtlust vallavalitsuse ja MKM vahel seoses võimaliku riigipoolse rahastamisega prioriteetse silla renoveerimiseks.

Minister Taavi Aasa sõnul vajab üleriigiliselt määratlemist tööde jaotus vastavalt Maanteeameti kavale just selles osas, et selgust saada kui palju on ettevõttetel võimekust kohalikke teid korrastada käesoleval aastal ja kui palju töödest kandub edasi järgmisse aastasse.