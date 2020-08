Võru linn võib laenata kuni 2,6 miljonit

Laenuraha on kavas kasutada mitmesugusteks investeeringuteks. Selle eest saab uuendada tänavaid ja rajada bussipeatusi ning sademeveesüsteeme. Samuti on kavas mänguväljakute rekonstrueerimine ja ehitus ning korterite remont.

Veel on plaani võetud kahe spordirajatise projekteerimine ja ehitus. Need on Andsumäe väike hüppemägi ja sise-skatepark.