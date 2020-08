Värskas peetakse esimest korda kortermajade päeva

Kortermajades elamine on ka maal sama loomulik nähtus kui suurtes linnades. Ei ole nii, et väljaspool suuri linnu peaks ilmtingimata elama eramajas. Ka korteri on mugav elukeskkond ja sama väärtuslik. Kortermajades on elatud ja kortereid on Värskas ka välja üüritud teadaolevalt juba pea sada aastat. Eesti taasiseseisvumispäeval toimuv kortermajade päev toob üheks päevaks fookusesse kortermajad ja aitab ühistegevuse kaudu elavdada majadevahelist suhtlust. Idee on saadud Väätsal toimuvast kortermajade festivalist, mida peeti seal juba kuuendat korda.