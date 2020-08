GALERII ⟩ Merry Aart: «Sageli peetakse mõttekamaks kodus olla, kui tööle minna.»

Eesti taasiseseisvumise järel Mehikoormasse kalatööstusettevõtte rajanud OÜ Latikas juht Margus Narusing tunnistas külalistele, et kvootide tõttu suudetakse oma inimestele tööd pakkuda aastas vaid kuus kuud. Kunagisest sajast töötajast on alles 50, ameti on maha pannud peaaegu pooled kaluritest.