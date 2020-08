Valmiv seadus pidurdab põllumaale elamute rajamist

Taasiseseisvumise järel Mehikoormasse kalatööstusettevõtte rajanud OÜ Latikas juht Margus Narusing tunnistas külalistele, et kvootide tõttu suudetakse oma inimestele tööd pakkuda vaid kuus kuud aastas. Kunagisest sajast töötajast on alles 50, ameti on maha pannud peaaegu pool kaluritest.

Püügikvoot ahistab kalureid

«Oleks vaja ettevõtjapõhist kvooti. Praegu algab püügihooajaga nii-öelda olümpia «kes ees, see mees». Aeglasemate alustega ei ole midagi peale hakata,» rääkis Narusing.

Nii maaeluministri kui riigikogu maaelukomisjoni liikme Merry Aarti sõnul on vaidlused kvootide jagamise üle kestnud aastaid, kuid lahendust pole õnnestunud leida.

Lootuskiirt näeb Narusing ise kalapoodide keti loomises, mille taga on TÜ Peipsi Kalandus. Selle alla on koondunud seitse firmat. Esimene firmapood avatakse 15. septembril Tallinnas Mustamäe turul.

OÜ Latikas on leidnud üles ka välisturud: nii on tänavu Aserbaidžaani saadetud 29 tonni külmutatud latikat ja 20 tonni läheb veel. Eesti kala on üha enam hinnatud ka Iisraelis.

Musterkliendid aga asuvad Narusingi ütlusel hoopis Põlvas. «Igal kolmapäeval peab meie kalabuss turul kohal olema ning kolme tunniga on see tühjaks ostetud,» väitis ta.

Leevil tutvustasid kogukonna eestvedajad Riho Luht, Aire Ilves-Luht ja Karmen Kukk ühisel jõul rajatud laululava, laste mänguväljakut ning EV 100 algatusega seoses soetatud jõumasinaid. Sisse põigati ka rahvamajja ja raamatukokku.

«Vanale koolimajale panime katuse peale, et see raisku ei läheks. Küll ei ole me veel leidnud kõige paremat ideed, mida hoones peale hakata,» tunnistas Räpina abivallavanem Riho Luht.

Et leevilased pärast Põlva Coopi loobumist kaupluseta ei jääks, on suuresti perekond Luhti teene. Samas hoones asub veel loomakliinik.

Räpina valla külade tammik rajati Võukülasse kaks aastat tagasi ning sinna istutatud 20 tamme esindavad 25 küla. «Tahtsime mulda panna sada tamme, aga ei leidnud sobivat maatükki,» tunnistas Tiit Kala.

Tammiku läheduses aset leidnud vestlusringis andis maaeluminister külade esindajatele muu hulgas teada, et lähiajal jõuab valitsusse väärtusliku põllumaa seaduse eelnõu, mis ei luba viljakatele põllumaadele rajada elamuid ega kasvõi päikesepaneele.

Euroopa Liidu taaskäivitusfondi toel suurenevad otsetoetused miljardilt eurolt 1,23 miljardile. Küll on euroliidu uuel eelarveperioodil plaanis maksta senisest enam toetusi põllumajandusliku tegevuse, mitte pelgalt maa omamise eest. Seegi peaks aitama tagada, et maa põllumeeste valduses oleks.

Räpina valla külade tammik rajati kahe aasta eest ning igal külal on oma tamm. Tõsi, mõnel on see mitme peale. FOTO: Mati Määrits

Mõisaaeg tagasi?

Ministri andmeil kuulub põllumeestele vaid 40 protsenti põllumaast, ülejäänu tuleb rentida peamiselt kinnisvarafirmadelt. «Mõisaaeg tuleb tagasi,» kostis aruteluringist selle jutu peale.

Anti Poolametsa teada ostavad kinnisvarafirmad ka metsamaid. «Oleme püüdnud seda pidurdada, sest väikemetsaomand kasvatab omaniku vastutust. Et inimesed ei müüks maad koos metsaga, tõusis metsast teenitud tulu tulumaksuvaba piir 5000 eurole,» märkis ta.

«See on teie valitsuse üks paremaid otsuseid,» kommenteeris erametsanduse konsulent Kalle Peterson.

Maapiirkondi kummitavast tööjõupuudusest rääkides tõdes Merry Aart, et meie sotsiaalsüsteem on juba päris hea. Sageli peetakse mõttekamaks kodus olla, kui tööle minna. «Meil on piirkondi, kus oma tööjõuga saadakse täiesti hakkama. Hooajatöötajad võiksid olla seal, kus ettevõtja ei suuda inimestele 12 kuud tööd anda. Aga see peaks olema riigi kontrolli all, et kõik maksud oleksid makstud.»

Anti Poolametsa kodu lähedal Virumaal maksab maasikakasvataja korjajatele euro kilo eest ja tema tööjõupuuduse üle ei kurtvat. «Ukrainlane on aga nõus ka 50 sendiga ja nii on ettevõtjale kahtlemata mugavam,» tunnistas riigikogulane.

«Kui ettevõtjal on võimalik maksta välistööjõule miinimumpalka, jääbki ta seda tegema ega maksa sektori keskmist palka oma inimestele,» lisas Tiit Kala.

Kui jutujärg jõudis alkoholi liigtarbimise ja võimalike (vanuse)piirangute juurde, kostis Arvo Aller: «Aktsiisiga ju prooviti inimeste tarbimisharjumusi muuta, aga ei õnnestunud – pigem viidi raha piiri taha.»