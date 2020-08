Serviti võitis üle aastate taas koduturniiri

Kui Serviti sai pingelises mängus oma alagrupis kaotuse Celtnieks Rigalt, siis tundus, et lootus pääseda finaali on ka selleks korraks kadunud. Mõnevõrra üllatuslikult aga kaotas Celtnieks Riga Viljandi HC-le, kes oma südika mängu ja võiduga aitas otseselt kaasa sellele, et Serviti sai üle aastate taas mängida finaalis.

«Turniirid enne hooaja algust on ülivajalikud, eriti kui võistluspaus oli lausa neli kuud. Võrreldes eelmise nädalaga on paranenud meeste omavaheline koostöö, ka uus mees Andris Celminš sulandub iga mänguga järjest paremini meeskonda. Koostöö paranemist näitab kasvõi seegi, et publikule pakuti mitmeid iluväravaid. Hädas oleme ikka veel realiseerimisega ja tegeleda on vaja ka aktiivse kaitse arendamisega: ei saa jääda lootma ainult meie pikkadele kaitsemängijatele,» analüüsis peatreener kohtumist ja hetkeolukorda.