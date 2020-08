Koroonaviirus nõudis Eestis järjekordse ohvri

Rahvastikuregistri andmete järgi laekusid kõik kolm positiivset koroonaviiruse testitulemust Ida-Virumaale. Ühel juhul oli tegemist Estonia kaevanduse kolde haigestunu lähikontaktsega, kahel juhul on nakkusallikas selgitamisel. Ida-Virumaa kahe koldega on seotud üle 30 haigusjuhu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud 9 baari külastajat, kellest 2 on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.