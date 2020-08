Ööd muutuvad üha jahedamaks

Kolmapäeval liigub üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Päevast on suurem osa päikese ja pilverünkadega, millest vaid üksik lühiajaliselt rabina vihma võib anda. Samal ajal läheneb Põhjamerelt aktiivne madalrõhkkond ja selle idaserv laieneb Läänemerele. Pärastlõunal tõmbub taevas järk-järgult tihedamasse pilve, Saaremaale ja Liivi lahele jõuab vihm, mis õhtul ka mandrile laieneb. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse. Õhutemperatuur on 17..20°C.

Neljapäeval suundub madalrõhkkond üle Läänemere ja selle põhjaserv katab Eesti vihmapilvedega. Päeval liigub keeris edasi üle Leedu ja Läti ning meie saartel ja Loode-Eestis saju võimalus juba väheneb. Tuul on sisealadel mõõdukas ja puhub öösel idakaarest, päevaks pöördub kõikjal kirdesse ja põhja, saartel ja põhjarannikul võib siis veidi tugevneda. Õhutemperatuur on öösel 8..9°C-st sisemaal 14..15°C-ni rannikul, päeval 16..20°C.

Reedel kaugeneb madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle järel veidi kõrgema õhurõhu foonil on sajuhooge harvem ja hõredalt. Tuul puhub öösel põhjakaarest, päevaks vaibub ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel selgema taeva all sisemaal 6..7°C-ni, rannikul on kuni 16, päeval 17..20°C.