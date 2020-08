Heategevuslikule Teatejooksule oodatakse 12 000 põhikooliõpilast

Jooks toimub parkides ja staadionitel üle Eesti, osalema on oodatud 12 000 põhikooliõpilast. Tasuta registreerimine on avatud 9. septembrini.

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul on teatejooksule teretulnud kõik 5.–9. klasside lapsed.

"Tahame pakkuda noortele võimaluse tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Samas saavad lapsed osalemisega anda panuse oma eakaaslaste toetuseks, kes on liikumisvõime kaotanud. Teatejooks kutsub inimesi üles annetama Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse mängulise liikumisraja loomise toetuseks, mis on Eesti esimene liikumisrada taastusravil viibivatele lastele," ütles Pallase.

Teatejooks toimub 23. septembri päeval korraga 27 kohas, sh Otepää keskväljakul, Räpina puhke- ja virgestusalal, Tõrva gümnaasiumi pargis, Valga linna pargis ja Võru Kesklinna pargis. Iga kool võib välja panna piiramatul arvul meeskondi. Tiimis on kaheksa liiget, iga osaleja läbib 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt. Joostakse teatejooksu särkides, osalemine on tasuta, registreerida saab kuni 9. septembrini kodulehel www.teatejooks.ee .