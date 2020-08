Rõngu tehas hakkas tootma suhkruta moosi

«Meil on palju kliente koolide ja lasteaedade seas, kes on küsinud, kas suhkrusisaldust oleks võimalik moosides vähendada,» rääkis aktsiaseltsi Rõngu Mahl müügidirektor Ivar Reikop. «Küsitakse, kas oleks võimalik teha puuviljasuhkruga tooteid, kuhu pole tehnilist suhkrut üldse lisatud.»

Nõudlus on suur

Reikopi sõnul tuligi Rõngu Mahl hiljaaegu turule uue tootesarjaga, mille tooted sisaldavadki ainult puuviljasuhkrut. Sarja kuuluvad metsmustika, -jõhvika ja -pohla moosid. Sarja nimi Vaba tähendabki seda, et moosid on lisaainetest vabad. Kultuurtaimi ei kasutata, tegemist on mahedate metsamarjadega.

Nõudlus selliste toodete järele on Reikopi sõnul suur. «Selles on oma osa kindlasti ka toitumisnõustajatel, kes on käinud mööda lasteaedu ja koole, korraldanud vanematele koosolekuid, et rõhutada suhkru liigtarbimise kahjulikkust,» lisas ta.

ASi Rõngu Mahl müügidirektor Ivar Reikop. FOTO: As Rõngu Mahl

«Mõni kuu tagasi turule tulnud naturaalsed moosid on paljudes jaekettides juba ka müügil,» lausus Reikop. «Ilmselt saavad tänavu olema esimesed jõulud ja aastavahetus, kus inimesed võivad osta verivorsti kõrvale moose, kuhu pole lisatud suhkrut.»

Reikopi sõnul vaatab moosi- ja mahlatootja praegu, kuidas tarbija uued tooted vastu võtab, ja peab plaani hakata tootma ka suhkruvabu aedmaasika ja -vaarikamoose. «Esimene tagasiside on olnud väga hea, ka poed on huvitatud. Tundub, et inimestele need tooted maitsevad. Üha rohkem vaadatakse, mida need sisaldavad ning suhkru sisalduse teema on olnud juba tükk aega aktuaalne,» rääkis ta. «Oleme ka oma tooteid selle järgi kohendanud. Moos ei saa siiski hapu olla, muidu seda ei osteta: magususe annab looduslik magusa õuna kontsentraat.»

Ettevõte varustab ka hotelle ja spaasid, kes kasutavad kontsentraate mahlamasinates.

Rõngu Mahla toodangust moodustavad Reikopi sõnul suurima osa mahlakontsentraadid, sest ettevõte varustab ka hotelle ja spaasid, kes kasutavad kontsentraate mahlamasinates. Teisel kohal on toodangus moosid, valmismahla osakaal on kõige väiksem.

«Tootegruppide järgi on meil kontsentraadid, moosid ja valmismahlad,» rääkis Reikop. «Klientide põhjal jaguneb toodang aga pooleks. Üks pool müüakse toitlustajatele, nagu koolid, lasteaiad ja restoranid, kes tarbivad suurtes pakendites tooteid. Teise poole moodustavad väiksemates pakendites müüdava jaeketitooted.»

Koroonakriis suurendas läbimüüki

Koroonakriisile mõeldes on Reikopi sõnul ettevõttel olnud õnne, sest firma on suutnud tooted jagada hulgimüügi ja jaekaubanduse vahel. «Vastasel juhul oleksime kriisist kõvasti pihta saanud, kuna koolid ja lasteaiad suleti, ka spaad, hotellid ja turismisektor kannatasid. Meil läks hästi, sest jaekaubanduse pool vedas raskest ajast läbi. Kauplustes meie müük kriisi ajal isegi suurenes.»

Rõngu Mahla juhataja Peeter Munitsõni sõnul ei saa toiduainetetööstuses koroonaga riskida, see erineb muust tööstusest. «Seoses koroonaviirusega on meil karmid nõuded ja keelud,» lisas ettevõtte juht, kelle sõnul on ka tehase pood praegu suletud.

Üldist olukorda arvestades oleks Munitsõni sõnul siiski patt nurised, sest paljudes majandusharudes on olukord palju hullem. «Rahvast on koroonast võib-olla väsinud, kuid samas tuleb seda ikkagi meelde tuletada. Viirus ei ole möödunud ega ära läinud: endiselt on oluline hoida distantsi ja jälgida hügieeni.»