VIDEOLUGU ⟩ Maarjapäev tõi setod Nedsaja külla kokku

«Maarjapäev on üks suurtest kirikupühadest, sellega kirikuaasta lõppeb ja see on jumalaema uinumise püha ehk tema surmapäev,» selgitas Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku ülempreester Andreas Põld. «Eestimaad nimetatakse Maarjamaaks, aga Setumaal on Maarjapüha erilise au sees, nii et Setumaa võib austusega kanda nimetust Maarjamaa, tõeline Maarjamaa.»