Ööpäevaga lisandus 20 positiivset COVID-testi

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 650 inimestm neist 94 on haigestunud. Estonia kaevanduse koldega on kokku seotud 54 haigusjuhtu, viirus hakkas kaevanduse töötajatele ja nende lähikontaktsetele levima kahelt meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder viibinud kaevanduse töötajalt. Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel kaheksa inimest.