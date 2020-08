GALERII ⟩ Nõunilased imetlesid Muinastulede ööl tasakaalulindil trikitajat

«Kümme aastat oleme Nõuni järve ääres vana koolimaja juures Muinastulede ööl lõkke süüdanud ning kontserti kuulanud. Päikeseloojangu ajal on seal tõesti imeilus. Aga juba täna (laupäeva – M.M) keskpäeval sai selgeks, et seekord tuleb kindla katuse alla kolida,» rääkis Nõuni kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks pärast kontserdi lõppu. «Aga küll me selle lõkke ka põlema paneme,» lisas ta.