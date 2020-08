Esimesed septembripäevad tulevad võrdlemisi päikselised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma. Nähtavus mõõdukast heani, paiguti võib udu olla. Sooja on 11-13 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 15-19 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 3-8, õhtupoolikul tugevneb loodetuul puhanguti kuni 11 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 16-18 kraadi.

Rõõmsamat vaheldust

Septembri esimesed päevad toovad veidi rõõmsamat vaheldust, pakkudes päikesepaistet ja veidi üle kahekümne kraadi ulatuvaid maksimumtemperatuure.

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja tekib udu. Puhub lääne- ja loodetuul 2-7, põhjarannikul põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kohati 15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal jääb sajuhooge harvemaks. Puhub põhjakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8 m/s. Sooja on 4-9, saarte rannikul kohati kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.