Vastseliina ainulaadne staadion avati trummipõrinaga

Vastseliina hokiklubis on 40 liiget, treeningutest võtab osa 15 last ja sama palju täiskasvanuid. Treenimas käiakse ka Tartu Lõunakeskuse jäähallis.

Suur eesmärk on jäähall, iseküsimus on vaid, kuhu see rajada. «Kas tõmbekeskusse Võrru, kus on inimesi rohkem? Samas ehitada siinsele staadionile katus peale tuleks ehk odavam. Seega nii ja naa,» arutles Tuvike.