Tee ja parkla said Otepääl korda

Suvi on Otepää linnas olnud töine. Lisaks keskväljakule ehituse lõppviimistlusele on ka mujal tehtud remonditöid.

Kultuurimaja park on saanud parema ilme: kiviparketiga sai kaetud kultuurimaja juures asuv peoplats ja parkla, lõpetatud on pargis asuvate kõnniteede kivisillutise tööd. Kultuurimaja parkla ehitusele on kulunud 28 273 eurot.