GALERII ⟩ Mustal Kotkal võidutsesid kanged Saare naised

Võistkonnad ehk lahingpaarid olid endiselt kaheliikmelised, kuid kanuus viibis ka tugiisik, kelle põhiülesanne oli olla paadivalvur ehk siis hoolitseda selle eest, et kanuu minema ei putkaks sel ajal, kui võistlejad maapinnal ülesandeid lahendasid. «Aga eks ta aitas ikka aerutada ka,» mainis pealik.

«Distantsi läbimise kiirus polnudki kõige olulisem - tahtsime, et võistlejad saaksid osa ilusast Põlvamaast,» toonitas Pehk.

Üldvõidu pälvisid Saaremaa naiskodukaitsjad, kes said ülesannete lahendamisega kõige paremini hakkama. Kagu-Eestist oli parimal ehk üheksandal kohal kaitseliidu Põlva malev, tsiviilvõistlejatest tiim Turist Põlvast. Järgnesid Räpina ja Kanepi vald.

Võistluse üks korraldajatest Jaano Mägi lisas, et kutse osaleda saadeti neile, kes toetasid eelmisel aastal veteranide päeva. Võistlejatelt kuulis ta, et neile meeldis tänavune formaat väga, sest see võimaldas ka Põlvamaa loodust nautida. Paljud ei olnudki varem kanuuga sõitnud.