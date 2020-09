FOTOD ⟩ Tõrva noored said kooliaasta eel kokku

Nagu tavaks saanud, kogunesid Tõrva ja lähiümbruse noored kooliaasta eel linnasüdamesse, et seal üheskoos lustida.

Välja kuulutati ka järjekordne Tõrva noortevolikogu auhinna saaja. Tänavu läks tiitel Margo Metsojale, kes on uue elu sisse puhunud Tõrva kinomajale ja veab eest kettagolfi arendamist piirkonnas. Samuti on ta kirjutanud hulga projekte, millest tõusnud suurt kasu ka noortele. Paraku Metsoja auhinda sel päeval vastu võtma ei saanud tulla, mistõttu see anti talle üle juba varem.