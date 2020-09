Kuningriigipäev toimub esmakordselt Piusa kaldal

Juba 27. korda avanevad Setomaal kuningriigi väravad ning Peko alamad ja sõbrad on oodatud veetma kaunist varasügisest päeva esmakordselt Piusa jõe kallastel, Piusa jõe ürgorgu jäävas Kolossova külas. Kavas on nii kuninga meistrite kui ülemsootska valimine, sõjaväeparaad kui ka kõik muu, mis tavaks saanud. Päevale saab sõita vastvalminud ja avatud Värska-Saatse ühendusteed mööda, mis läbib nii-öelda Saatse saapa kaudu ka naaberriiki Vene Föderatsiooni. Kohale tulemisel tuleks vaadata seekord pigem silte kui usaldada GPS-süsteeme, sest viimased kipuvad kohale juhatama suure ringiga.

Kolossova on tuntud Jumalamäe ja selle jalamile jääva Vana Jüri seebipoe järgi, mis on seal juba aastaid tegutsenud Kolossova külavanema ja sootska Silver Hüdsi ettevõtmisel. Tema sõnul teebki tänavuse kuningriigipäeva ainulaadseks toimumiskoht, mille Kuningriigi Kroonikogo valis nelja paiga hulgast. «See, et kuningriigipäeva korraldatakse eri külades, on muutnud võimalikuks tutvustada ka erinevaid ilusaid kohti Setomaal. Varasemalt toimusid päevad vallakeskustes. Piusa jõgi on setodele sama oluline ja püha nagu paljudele Emajõgi,» leiab Hüdsi.