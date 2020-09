GALERII ⟩ Saatse kandi rahvas rõõmustab tolmu ja porimülgaste kadumise pärast

«Olukord oli ikka tõeliselt halb. Kui paarkümmend aastat tagasi sai vähemalt talvel normaalselt sõita, siis nüüd pole ka talved ka enam õiged, mistõttu aasta läbi pori lendas. Suvel aga jälle tolmutas,» kirjeldas Saatse elanik, ettevõtja Oleg Kostõgov.

Nii Värska kui Saatse kogudust teeniv ülempreester Isa Andreas tõdes, et Värska ja Saatse vahel avanev pilt on võrreldes varasemaga nagu öö ja päev.

«Olukord teedelagunemise ajal oli kohutav. Ükski autoremonditöökoda ei tahtnud siinse kandi autosid sisse võtta, sest need olid koos erilise savi seguga. Kui Põlva autopesulad nägid Saatsest tulnud autot, ütlesid, et neil on avarii. Sul pidigi kaks autot olema – üks sõitis, teine oli remondis. Muidugi – inimene harjub kõigega, aga kuskil on ikka piir,» märkis ülempreester.

Siiski pidas hingekarjane vajalikuks märkida, et kui kõnealune teelõik saanuks muskatte kümme aastat varem, oleksid paljud noored veel kohapeal.

«Hea tee, vesi, kanalisatsioon ja internet – nende olemasolu on elementaarne. Loodame, et äkki nüüd tulevad noored tagasi,» sõnas Isa Andreas.

Mustkattest on räägitud sajandi algusest

Setomaa vallavanem Raul Kudre meenutas, et Värska – Saatse tee viimisest mustkate alla on räägitud vähemalt 2006. aastast, mil temast sai omavalitsusjuht.

«Eestis pole teist sellist teed, mis läbiks kahel korral Venemaa territooriumi. See maantee on tõeline siinse kandi arengumootor – kasutavad seda ju lisaks kohalikele muuseumis, kostipäeval, Peipsi toidutänaval, sõirapäeval käijad. Lähedal asub ka restoran. Silmnähtavalt areneb hooldekodu. Saatse on juba saanud teise hingamise ning inimestel on taas tekkinud motivatsioon tegutseda,» rõhutas Kudre.

Rajatud kergliiklusteid on kokku ligemale kilomeeter. Need kulgevad Saatse vahel ning Värskas Seto Talumuuseumist aktsiaseltsini Värska Vesi, mis on piirkonna suuremaid tööandjaid. Saatse küla sai ka sisuliselt uue tänavavalgustuse.

«Tähtis on seegi, et saime Saatse kiriku ette parkla, sest seal asub asula süda. Vallakeskuse parkla aga sai kivikatte ja drenaaži,» lisas omavalitsjuht.

Parajalt peamurdmist oli Kudre ütlusel Venemaad läbiva teelõiguga.

«Esitasime küll Pihkvasse venekeelse ehitusprojekti, et saada kirjalikku luba, aga see jäigi meil saamata. Lõpuks leppisid mõlema riigi piirivalvurid omavahel kokku ning teemeestele eraldati kindlad ajad, mil nad võivad tegutseda. Ning paari nädalaga oligi kõik tehtud. Eks väike hirm kõige selle pärast ikka oli. Kraave sinna ei kaevatud, aga loodame, et Maanteeamet hooldab teid hästi.»

Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal täpsustas, et Värska ja Ulitina vahel jäid Vene Föderatsiooni territooriumile 30 ja 880 meetri pikkused teelõigud, kus ei tohtinud riigiteest kõrvale minna. Seetõttu jäid nimetatud lõikudel kraavid kaevamata. Lisaks polnud võimalik teetöölistel Venemaa territooriumil jalgsi liikuda, mistõttu töid tehti ainult nende tee-ehitusmasinatega, kus juhid olid kabiinis.

Tööd algasid 2019. aasta septembris ning kestsid 12 kuud. 2019. aastal tehti tee muldkeha remonttööd, kaevati uued kraavid, paigaldati uued truubid ja ehitati purustatud kruusast katte aluskiht. Sellel aastal tehti mustsegust kate, mis pinnati, teostati kindlustus- ja haljastööd ning paigaldati liikluskorraldusvahendid.

Nii vallamaja parkla kui kogu teelõigu õnnistas Isa Andreas.

«Aitüma tegijaile, suure vaeva nägijaile!» leelotasid ansambli Verska naasõ liikmed Saatse bussipeatuses, kus korda saanud teelõik esmaspäeval pidulikult avati.