GALERII ⟩ Esimest koolipäeva Otepääl saatis telekaamera

Sarja tegevprodutsent Birgit Rae selgitas, et kuigi jõutakse tutvustada vaid kuue eriilmelise pedagoogi lugusid, on sari kummardus kõikidele Eestimaa pühendunud õpetajatele. «Meie peategelasi seob elukutse, aga muus osas on nad täiesti isemoodi. Erinevad on nii õpilaste arv; põhjused, miks õpetaja ametit peetakse kui ka elu, mis jääb väljapoole kooliseinu.»