Galerii ⟩ Valga uues politseimajas peeti sarikapidu

Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger meenutas, et algselt oli hoones kavas vaid tehnosüsteemide uuendamine. «Aga sai täisrekonstrueerimine. Parandame selliselt siin oluliselt töötajate töötingimusi. Usun, et lisame sellele hoonele veel 50 eluaastat.»

Lõuna prefektuuri juhtivuurija Tiit Melts aga ütles, et tema teada on maja juures eriti tähtsad vundament ja katus. «Kui need on tugevad, peab maja hästi vastu. Mul on hea meel, et ehitajad on vana maja vundamendi jätnud puutumata. Kuuldused on rääkinud, et selle vundamendi sisse pandi omal ajal terve hunnik relvi, mis olid kuskil üle jäänud. Ootame põnevusega, milline uus maja olema saab.»