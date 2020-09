Läti tervishoiuminister: Baltimaade reisipiirangud tulevad keerulised

Ta ei süüvinud oma ministeeriumi piiranguettepanekutesse, kuid märkis, et valitsuse istungil tehakse neisse ettevõtjate huvides ilmselt muudatusi.

Ta kinnitas, et naaberriigis õppijatele-töötajatele luuakse eritingimused.

"Võime otsustada vabama liikumise suhtes naabritega, kuid see suurendab ohtu, et nakatumise suurenemisega tuleb kehtestada riigi sees karmimad piirangud ja seda meie ühiskond ilmselt ei tahaks," ütles Viņķele.

Teadupoolest arutab valitsus reedel erakorralisel istungil olukorda Leedu ja Eesti piiril seoses COVID-19-ga. Päevakorral on ka siseminister Sandis Ģirģensi viirusetõrjeettepanekud.

Leedus on viimase 14 päeva jooksul keskmiselt 16,53 koroonaviiruse nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta, mis ületab kehtestatud 16 juhtumi piiri. Eestis on see näitaja 16,1 ja Lätis 4,17.