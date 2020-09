Galerii ⟩ Värska veekeskuses arutati Kagu-Eesti muresid

Värskas komisjoni tööd läbi viinud riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Kagu-Eesti rikkuseks kaunis elukeskkond, kuid kohalikele inimestele on vaja tagada järjest paremad võimalused igapäevaelu toimimiseks. „Näiteks on piirkonnas mitmeid teid, mida ei ole võimalik nende kehva seisukorra tõttu aastaringselt kasutada. Arusaadavalt valmistab see inimestele muret, kui ei pääse igal ajal tööle, poodi või arsti juurde,“ ütles minister Aab. „Viimastel aastatel on riik tuntavalt rohkem panustanud selle piirkonna teedesse, eraldades rohkem raha nii omavalitsustele kui ka riigile kuuluvatele teedele. Nii on üheks eesmärgiks piiriäärsete teede jätkuv korrastamine.“