Ööpäevaga lisandus 25 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 16 inimesel. Võrumaale lisandus neli ning Ida-Virumaale, Jõgevamaale ja Raplamaale üks uus koroonaviiruse haigusjuht. Kahel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (neist 14 Tallinn) ööpäevaga lisandunud kuueteistkümnest ja Raplamaa ühest uuest haigusjuhust on hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal neli seotud nakatumisega tutvusringkonnas. Ülejäänud haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Perioodil 4.-5. september lisandunud haigusjuhtudest 6 olid seotud jalgpalliklubiga Nõmme Kalju ning 5 haigusjuhtu nakatumisega töökohas ja tutvusringkonnas. Kolm juhtu toodi sisse Euroopa Liidu riikidest. Kaheksa haigusjuhtu olid seotud kohvikus Gourmet Coffee 29. augustil peetud erapeoga. Terviseamet ja kohvik teevad lähikontaktsete selgitamisel tihedat koostööd. Gourmet Coffee töötajad üritusel ei viibinud ja lähikontaktsete ringi ei kuulu.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 14, Ülemiste City koldega üheksa, Courmet Coffee koldega kaheksa ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Vene draamateatri koldega on kokku seotud seitse haigusjuhtu (tööl ja pereringis nakatumine kokku).

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 27,4 COVID-19 haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel ligi 620 inimest.

Ida-Virumaa haigusjuht on seotud nakatumisega pereringis.

Terviseameti ida regionaalosakonna jälgimisel on seoses SARS-CoV-2 levikuga üle 580 inimese. Osakonna tegevuspiirkonnas on kokku viis aktiivset kollet, millest suurim on 56 haigestunuga (neist 31 on töötajad ja 25 töötajate lähikontaktsed) nii-öelda Estonia kaevanduse kolle. Jõhvi Keldri koldega on seotud 15, Ühendkuningriigist sissetoodud koroonaviiruse koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 9 ning Viru vangla koldega 5 haigusjuhtu (kolm töötajat ja kaks töötaja pereliiget).